Tennis, Zanzini, Vincenzi, Sciolti avanti a Cervia

Avanza il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Ct Cervia, il trofeo “Hotel Globus” dotato di un montepremi di 1000 euro. Nel maschile brillano Isaac Casalboni, Tommaso Zanzini, Alessandro Vavalà e Morris Sciolti, nel femminile si qualifica Alice Rossi dopo aver battuto Valentina Giulianini 6-2, 6-2.
Maschile, tabellone di 3°, terzo turno: Luca Blatti (3.3)-Mattia Foschi (3.4) 6-1, 6-0, Pietro Rossi (3.2)-Ian Catallo (3.2) 7-5, 6-4, Isaac Casalboni (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-1, 6-1, Tommaso Zanzini (3.2)-Piero Morisi (3.4) 7-5, 6-3, Alessandro Vavalà (3.2)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-0, 6-4, Mattia Vincenzi (3.3)-Giacomo Francini (4.1) 6-3, 6-4, Morris Sciolti (3.2)-Marco Cola (3.2) 6-3, 6-1, Rocco Albini (3.3)-Pier Paolo Cornacchia (3.5) 4-2 e ritiro.