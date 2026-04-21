Tennis, Zanzini, Di Perna e Carlotti avanti a Cesenatico

Entra nella fase clou il torneo di 3° categoria, maschile e femminile al Centro Paradiso di Cesenatico. Quinto turno: Tommaso Zanzini (3.2)-Oscar Bisacchi (3.3) 6-2, 6-1, Lorenzo Di Perna (3.2)-Alessandro Naso (3.1, n.6) 7-6 (7), 6-3, Alessandro Capodimonte (3.1, n.10)-Francesco Bellarmino (3.3) 6-3, 6-0, Enea Carlotti (3.1, n.7)-Francesco Pazzaglini (3.2) 7-5, 6-2. Ottavi: Felix Legnani (3.1, n.2)-Luca Prati (3.3) 6-7 (2), 6-4, 12-10.
Nel femminile disco verde per Jessica Barbieri, Martina Orsini e Paola Israelachvili. Secondo tabellone, secondo turno: Paola Mordini (3.4)-Daniela Morigi (3.3) 6-2, 6-2, Jessica Barbieri (3.3)-Elisabetta Pastore (3.5) 6-1, 6-2, Martina Orsini (3.3)-Aurora De Vincenzo (4.4) 6-1, 6-0, Paola Israelachvili (3.3)-Margaret Tonelli (3.5) 6-2, 3-6, 10-4.