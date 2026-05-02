Tennis, Zanzini-Blatti la finale del “Città di Coriano” Under 16

CORIANO. E’ giunto alle battute decisive il torneo nazionale giovanile Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano”. Nel maschile il primo finalista è Tommaso Zanzini (Ct Cicconetti), seguito da Luca Blatti (Ct Casalboni).
Nel maschile, quarti: Leonardo Cenciarini-Leonardo Carioni (n.3) 6-3, 6-3, Luca Blatti-Camillo Rossi 6-4, 6-3. Semifinali: Tommaso Zanzini (n.4)-Ludovico Zammarchi 6-0, 6-1, Luca Blatti-Leonardo Cenciarini 6-2, 6-0. Finale domenica (dalle 9.30).
Nel femminile Petra Salvi (Tennis Modena) ha sconfitto in finale Elisabetta Pastore (Ct Casalboni) per 6-0, 6-1.
Semifinali: Petra Salvi (n.1)-Waleska Lusini (n.4) 6-0, 6-3, Elisabetta Pastore (n.3)-Beatrice Zamboni (n.2) 7-5, 7-5.
Il giudice di gara è Galileo Guiducci.