Tennis: Zanotti, Battistini e Cicognani avanzano al “Valmarecchia Open”

PIETRACUTA. Macina risultati il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Valmarecchia Sporting Club, il “Valmarecchia Open” dotato di un montepremi complessivo di 1500 euro.
Avanzano nella seconda sezione di 4° categoria Nicolò Zanotti (Queen’s Club), Matteo Battistini (San Marino Tennis Club) e Simone Cicognani (Ct Cicconetti).
Tabellone di 4° seconda sezione, 2° turno: Davide Pianini (4.2)-Mauro Piastra (Nc) 6-4, 6-2, Matteo Battistini (4.3)-Ivano Bucci (4.6) 6-2, 6-3.
Turno di qualificazione: Nicolò Zanotti (4.3)-Tommaso Cremoni (4.1, n.1) 6-1, 7-5, Simone Cicognani (4.2)-Alberto Ioli (Nc) 0-6, 6-4, 10-3.
Il giudice arbitro è Simone Lusini.