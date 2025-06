Tennis, Zannoni vince il “Mauro Ricci”

Prestigioso successo per Samuel Zannoni che ha vinto il torneo Open “Mauro Ricci”, giunto quest’anno alla 50esima edizione. Il bellariese del Tc Viserba è stato assoluto protagonista delle battute finali del trofeo “Bcc della Romagna Occidentale” (1500 euro di montepremi) che venerdì ha vissuto un doppio turno, semifinali nel primo pomeriggio e gran finale la sera. In semifinale Zannoni (2.4), testa di serie n.2, ha beneficiato del forfait del pari classificato Sevan Bottari (n.3), poi nel match-clou si è imposto, nel derby del Tc Viserba, sul 2.3 forlivese Nicola Filippi, testa di serie n.1, per 6-2, 6-3. Da parte sua Filippi era approdato alla finale battendo 6-3, 6-1 il 2.7 Arturo Pierangeli.