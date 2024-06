Tennis, Zannoni trionfa al Maretennis

Samuel Zannoni vince l’Open del Maretennis. Domenica il portacolori del Tc Viserba si è aggiudicato il torneo Open maschile del Maretennis, il memorial “Ezio Pretolani” dotato di 500 euro di montepremi. Nel match-clou Zannoni ha travolto 6-3, 6-0 Diego Sabattini (Coopesaro Tennis), in un match a senso unico. In semifinale il portacolori del Tennis Club Viserba ha battuto 7-6, 4-6, 6-1 il 2.8 Manuel Schuett (Ct Cervia), mentre Diego Sabattini si è imposto su Luca Bartoli 6-3, 7-6. Nel tabellone a conclusione di 4° si è imposto Roberto Casadei (4.1, n.2) del Ct Cesena, in finale su Tommaso Lombardi (4.1, n.1) 7-6, 6-3. Nel tabellone a conclusione di 3° successo di Giacomo Ercolani (3.1 del Ct Casalboni) in finale su Pierre Rael Mayele (3.1, n.1) per 7-5, 2-6, 6-3.

Intanto da sabato si gioca, sempre sui campi del Maretennis, il torneo di 4° categoria maschile, il memorial “Enrico Piccoli”. Primo turno: Enrico Bianconi (Nc)-Claudio Torroni (Nc) 6-2, 6-4, Domenico Arpino (Nc)-Daniele Telesca (Nc) 6-0, 6-1, Alessandro Spadoni (Nc)-Redeo Biondi (Nc) 6-2, 6-3. Secondo turno: Lorenzo Pistocchi (Nc)-Sandro Bernardi (4.5) 6-3, 6-0, Giovanni Venturini (4.4)-Alberto Caroni (4.4) 5-7, 3-0 e ritiro.