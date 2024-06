Tennis: Zannoni primo finalista dell’Open al Maretennis, nel vivo l’Open al Ct Cervia

BELLARIA. Samuel Zannoni è il primo finalista nel torneo nazionale Open maschile del Maretennis, il memorial “Ezio Pretolani” dotato di 500 euro di montepremi. In semifinale il portacolori del Tennis Club Viserba ha battuto 7-6, 4-6, 6-1 il 2.8 Manuel Schuett (Ct Cervia). L’altra semifinale è Diego Sabattini-Luca Bartoli.

Quarti: Samuel Zannoni (2.6)-Pietro Briganti (2.7) 6-1, 6-1, Manuel Schuett (2.8)-Andrea Rondoni (2.6, n.2) 6-4, 7-6, Diego Sabattini (2.5, n.1)-Jacopo Antonelli (2.6) 6-4, 6-4, Luca Bartoli (2.6)-Leonardo Chiari (2.6) 6-3, 6-3.

Intanto nel tabellone a conclusione di 4° si è imposto Roberto Casadei (4.1, n.2), portacolori del Ct Cesena, in finale su Tommaso Lombardi (4.1, n.1) per 7-6, 6-3. Nel tabellone a conclusione di 3° successo di Giacomo Ercolani (3.1 del Ct Casalboni) in finale su Pierre Rael Mayele (3.1, n.1) per 7-5, 2-6, 6-3.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Gioel Eramo.

Intanto da oggi si gioca, sempre sui campi del Maretennis, il torneo nazionale di 4° categoria maschile, il memorial “Enrico Piccoli”. Sono 61 i giocatori al via, le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Renzo Faedi, Raffaele Mitri, Daniele Friguglietti, Marco Barbieri, Daniele Lusini, Vincenzo D’Iorio, Ivan Pompili ed Antonio Babini.

CERVIA. Entra nel vivo sui campi del Circolo Tennis Cervia il torneo nazionale Open maschile, la “Coppa Hotel Globus”, dotato di 1000 euro di montepremi.

Tabellone di 3° maschile, turno di qualificazione: Nicola Tocci (3.3)-Filippo Parra (3.1) 6-1, 6-1, Matvii Lemishko (3.2)-Giacomo Ercolani (3.1, n.7) 6-4, 6-4, Diego Orlando (3.1, n.8)-Andrea Valli (3.1, n.1) 6-3, 3-6, 10-6, Daniele Longo (3.1, n.5)-Enea Vinetti (3.1, n.4) 6-1, 6-1. Tabellone finale, 1° turno: Marco Caporali (2.8)-Daniele Longo (3.1) 6-2, 7-6.

Tabellone femminile di 3°, turno di qualificazione: Chiara Giorgetti (3.2)-Alice Rossi (3.1, n.2) 6-7, 6-4, 10-4, Beatrice Proli (3.1, n.3)-Matilde Morri (3.3) 6-3, 7-5, Greta Vagnini (3.1, n.1)-Catarina Braun (3.5) 6-1, 6-1.

Ora il tabellone finale nel quale hanno già raggiunto i quarti Greta Vagnini (Tc Viserba) e Gioia Barbieri, maestra proprio al Ct Cervia, mentre la sua allieva, Crystal Aratari, è la prima a raggiungere le semifinali.

Ottavi: Greta Vagnini (3.1)-Maria Luce Ossani (2.8) 6-2, 7-5, Gioia Barbieri (2.8)-Camilla Fabbri (2.7) 5-7, 6-3, 6-4, Crystal Aratari (2.8)-Beatrice Proli (3.1) 7-5, 6-1, Shalom Salvi (2.7)-Teresa Cinquino (2.7) 6-1, 6-1, Chiara Giorgetti (3.2)-Evelyn Amati (2.7, n.3) 6-4, 6-3. Quarti anche per Ilaria Rondinelli (2.8). Quarti: Crystal Aratari (2.8)-Agnese Stagni (2.7, n.2) 6-0, 4-6, 6-3.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

Intanto da oggi è in programma un altro grande appuntamento su campi del Circolo Tennis Cervia, il memorial “Mario Cortesi” per giocatori di 3° categoria, maschi e femmine. Il torneo, che ha un montepremi complessivo di 1000 euro, terrà banco fino al 7 luglio. Sono 66 al momento i giocatori iscritti. Nel maschile i big sono i 3.1 Luigi Fornaciari, Alessandro Manco, Giacomo Ercolani, Flavio Millari, Enea Vinetti, Carlo Galli, Filippo Parra, Andrea Valli e Luca Andruccioli. Nel femminile guida le fila la 3.1 Greta Vagnini.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Gioia Barbieri.