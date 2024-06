Tennis, Zannoni, Piraccini e Ricci, partono forte al Ct di Villanova

Avanza sui campi del Circolo Tennis Villanova di Bagnacavallo il torneo di prequalificazione al Challenger Atp del Club La Meridiana di Casinalbo. Il vincitore del torneo Open che va in scena sui campi del Ct “Spartaco Belletti” avrà come premio la possibilità di giocare le qualificazioni nel Challenger Atp emiliano, in programma dall’1 al 7 luglio. Avanzano nel tabellone finale Samuel Zannoni (Tc Viserba), Simone Piraccini (Ct Cesena) e Pietro Ricci (Ct Massa).

1° turno del tabellone principale: Simone Piraccini (2.8)-Pietro Rinaldini (3.2) 6-1, 7-5.

2° turno del tabellone finale: Niccolò Satta (2.7)-Marco Chiarello (2.7) 6-4, 1-6, 6-1, Samuel Zannoni (2.6)-Leonardo Fabbri (2.7) 6-4, 6-2.

3° turno: Pietro Ricci (2.6)-Matteo Mucciarella (2.8) 7-5, 6-0.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.