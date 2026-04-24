Tennis, Zannoni e Amadei ai quarti al Maretennis

Avanza sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile, il memorial “Farina”. Nel maschile quarti di finale per Tazio Zannoni ed Alessio Amadei. Secondo turno: Dante Bevilacqua (4.4)-Andrea Caprini (4.4) 7-5, 7-6, Federico Della Rosa (4.4)-Gianmaria Morri (4.4) 1-6, 7-5, 12-10, Vincenzo Carletti (4.3)-Gian Franco Frisoni (4.3) 6-1, 6-0, Manuel Rossi (Nc)-Claudio Degli Angeli (4.3, n.6) 6-2, 6-4, Giovanni Arcangeli (4.3, n.5)-William Ventrucci (4.5) 7-6 e ritiro, Federico Boschi (4.3)-Lino Masi (4.5) 6-0, 6-1, Lorenzo Scarpellini (4.3, n.7)-Valerio Moscatelli (Nc) 6-1, 6-1.
Terzo turno: Tazio Zannoni (4.3, n.3)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-3, 6-2, Alessio Amadei (4.3, n.2)-Luca Gianessi (4.4) 6-2, 6-2.
Femminile, secondo turno: Letizia Rocchi (Nc)-Sara Viviani (4.5) 6-3, 6-2, Giulia Farina (4.5)-Valentina Di Nella (4.5) 7-6, 7-5, Letizia Rocchi (Nc)-Sara Viviani (4.5) 6-3, 6-2, Elena Baronciani (4.6)-Sofia Morri (4.6) 6-4, 6-3, Silvia Urbini (Nc)-Roberta Montanari (4.5) 6-4, 6-2.