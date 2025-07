Tennis, Zannoni-Canini finale al Venustas

Samuel Zannoni-Alessandro Canini. Sarà un derby targato Tc Viserba, in programma domani alle 19, a decidere il vincitore del torneo nazionale Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi, il trofeo del Gelso. In semifinale Zannoni (n.1) ha battuto 7-6 (4), 4-6, 6-2 il giovane cesenate Fabio Leonardi (n.5), allievo della Galimberti Academy, mentre il bellariese Canini (2.6), testa di serie n.7, si è imposto su Diego Zanni (Tc Viserba), testa di serie n.6, 3-6, 6-1, 6-4.

In programma anche la finale della sezione di 3° vinta da Lorenzo Marchioni (Country Club Castel Maggiore) su Gregorio Russo (Max Tennis Time Bologna) per 6-2, 6-2. Semifinali: Marchioni (3.2)-Tommaso Mengoli (3.1, n.1) 6-4, 2-0 e ritiro, Russo-Giorgio Ruggeri (3.1, n.2) 3-6, 6-0, 10-7. Nel tabellone di 4° in semifinale Federico Bacchini e Bernardini