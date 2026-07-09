Tennis, Zanni e Sgroi avanzano al Venustas

Entra nel vivo sui campi del Ct Venustas il torneo Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi. Conquistano il 4° turno Gabriele Sgroi (Ct Cesena), Diego Zanni (Tc Viserba) e Andrea Modenese (Tennis San Giovanni Lupatoto).
Tabellone finale, secondo turno: Giulio Zamboni Campadelli (2.8)-Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-2, Marco Giangrandi (2.8)-Tommaso Mengoli (2.8) 3-6, 7-6 (5), 6-3, Giacomo Ercolani (2.8)-Raffaele Faccioli (2.8) 7-6 (8), 6-2, Giacomo Coppini (3.1)-Leone Spadoni (2.8) 7-5, 6-4, Luca Butti (2.8)-Andrea Valli (2.8) 1-6, 6-4, 2-0 e ritiro.
Terzo turno: Diego Zanni (2.7)-Alessandro Pesaresi (2.8) 6-0, 6-2, Andrea Modenese (2.8)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-4, 7-5, Gabriele Sgroi (2.7)-Francesco Bellarmino (3.3) 6-1, 6-1.