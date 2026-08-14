Tennis: Zanini, Fuschillo, Angelini, Casalboni e Losignore al tabellone finale del Trofeo del Gavettone al Venustas

IGEA MARINA. E’ in pieno svolgimento la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.
Si qualificano per il tabellone finale Bruno Zanini (Tc Sesto), Marco Fuschillo (Ct Cicconetti), Andrea Angelini (Tc Mantova), Matteo Casalboni (Up Tennis) e Diego Losignore (Ct Venustas).
Tabellone di 4°, 4° turno: Niccolò Tedeschi (4.2)-Claudio Sanchioni (4.1, n.16) 6-3, 6-3, Samuele Cardinali (4.1)-Davide Pierini (4.2) 6-1, 6-4, Nicola Tassinari (4.1)-Alessandro Pari (4.2) 6-2, 6-2, Alberto Caroni (4.2)-Alberto Tomassini (4.5) 6-3, 6-1, Federico Marchettoni (4.1)-Alessio Porfiri (4.2) 6-2, 6-4, Tommaso Bergonzoni (4.1, n.15)-Elia Mattioli (4.2) 6-0, 6-0, Davide Bernabini (4.2)-Francesco Saverio Gerboni (4.5) 6-2, 6-2, Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.13)-Carlos Bevilacqua (4.2) 6-2, 4-1 e ritiro, Maurizio Maestri (4.2)-Claudio Masinelli (4.3) 6-3, 6-1, Diego Losignore (4.3)-Loris Volpinari (4.2) 6-4, 6-3, Lorenzo Giovanardi (4.2)-Pier Paolo Rusticelli (Nc) 6-4, 6-2, Matteo De Angeli (4.1)-Fabio Montebelli (4.2) 6-3, 6-4, Claudio Fantini (4.1, n.14)-Lorenzo Moretti (4.2) 7-5, 6-1, Tommaso Onofri (4.3)-Claudio Riciputi (4.4) 6-2, 3-1 e ritiro, Kevin Tafaj (4.2)-Alessandro Baracchini (4.3) 6-2, 6-3, Massimiliano Grisanti (4.5)-Fabrizio Masetti (4.4) 7-5, 6-2.
Turno di qualificazione: Bruno Zanini (4.3)-Manuel Gentile (4.1, n.1) 6-2, 4-6, 10-2, Marco Fuschillo (4.2)-Mauro Tedeschi (4.1, n.9) 6-4, 4-6, 10-7, Andrea Angelini (4.1, n.4)-Marco Nunziato (4.2) 6-1, 6-4, Matteo Casalboni (Nc)-Gabriele Lasconi (4.2) 6-1, 6-1.
Si qualifica anche Diego Losignore (4.3).
La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.