Tennis, Zanfino, Riciputi, Montori avanti a Coriano

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Tc Coriano. Si tratta del 5° trofeo “Tennis Lab”. Conquistano il quarto turno Nahuel Zanfino, Claudio Riciputi, Roberto Montori e Pierliuigi Pennacchini. Terzo turno: Simone Renzi (4.3)-Andrea Tamburini (4.3) 6-1, 6-1, Manuel Mussoni (4.5)-Luca Violini (4.3) 5-7, 6-3, 10-5, Gian Franco Frisoni (4.4)-Elia Galli (4.3) 6-3, 6-3, Nahuel Zanfino (Nc)-Marco Gabellini (4.3) 6-2, 3-6, 10-5, Claudio Riciputi (4.4)-Nicola Campana (4.3) 6-3, 6-3, Roberto Montori (4.3)-Giovanni Liotta (4.4) 4-6, 6-1, 10-8, Gilberto Brighi (4.3)-Marco Benassi (4.3) 6-3, 7-6, Francesco Palmieri (4.5)-Cristian Pucci (4.4) 6-1, 6-1, Pierluigi Pennacchini (4.4)-Gianmarco Gianni (4.3) 6-2, 6-3.