Tennis, Zammarchi e Samoila vincono a Riccione

Nel weekend sui campi del Tc Riccione è andato in scena il Rodeo Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Zammarchi (Ct Cesena) che ha battuto in finale 4-2, 4-5, 7-3 Mattia Fabiani (Villa Carpena). Semifinali: Mattia Zammarchi-Leonardo Vittorio Romanelli 5-3, 4-0, Mattia Fabiani-Edoardo Tomasucci 4-0, 4-0.

Nell’Under 12 femminile vittoria sui campi di casa di Stefania Medeea Samoila. La n.1 del seeding ha battuto in finale Maria Vittoria Triolo (n.2), portacolori dell’Happy Village, per 4-1, 2-4, 7-2. Semifinali: Samoila-Ginevra Imperatori Bezzicheri 4-0, 4-0, Triolo-Agnese Casalini 4-2, 4-1.

Nell’Under 12 maschile si è imposto Brando Bernabucci (Ct Fossombrone) in finale su Edoardo Giommi (Ct Fano) per 4-0, 4-0. Semifinali: Bernabucci (n.4)-Andrea Magnoni (n.1) 4-1, 3-5, 9-7, Giommi-Mattia Pambianco (n.7) 4-1, 5-4.