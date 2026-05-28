Tennis, Zammarchi, Bonazza e Baldini vincono al Carpena

Alle battute finali al Villa Carpena di Forlì la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Nel tabellone Under 10 finale tra Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) e Mattia Zammarchi (Ct Cesena) che si è imposto 6-4, 4-6, 12-10. Semifinali: Oligeri-Caniato 6-2, 6-3, Zammarchi-Morganti 6-3, 6-3.

Nell’Under 12 maschile finale tra Mattia Sena (Ct Cicconetti) e il ravennate Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo) che ha vinto 1-6, 7-5, 10-7. Semifinali: Mattia Sena-Tommaso Cavassi (n.1) 6-4, 6-2, Davide Bonazza (n.2)-Pietro Allegra (n.3) 6-4, 6-3.

Nel tabellone Under 14 maschile l’atto finale del torneo matteva di fronte Nicolò Maldini (Ct Zavaglia) e Noè Baldini (Ct Massa), quest’ultimo . Successo di Baldini per 6-3, 6-0. Semifinali: Maldini-Naldi 7-5, 7-5, Baldini-Vincenzi 6-1, 6-0.