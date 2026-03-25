Tennis, Zamagni e Giombini in evidenza all’Open di Primavera del Tc Riccione

Tennis
Massimiliano Zamagni
Massimiliano Zamagni

RICCIONE. Avanza il torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi. Nel tabellone finale i primi acuti sono del maestro bellariese Massimiliano Zamagni (Ct Cicconetti) e di Tommaso Giombini (Ct Baia Pesaro), si qualifica dal tabellone di 3° il giovane cattolichino Pietro Tombari, allievo della Galimberti Tennis Academy.

Maschile, tabellone di 3°, turno di qualificazione: Leonardo Bartoletti (3.1, n.2)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-4, 6-3, Vincenzo Coppi (3.1, n.3)-Alessandro Bacchini (3.1) 4-6, 6-4, 10-4, Pietro Tombari (3.1)-Alessandro Bernardelli (3.1, n.4) 6-1, 7-5.

Si qualificano anche Lorenzo Di Perna (3.2) e Frederick Cortesi (3.1, n.5).

Tabellone finale, 1° turno: Massimiliano Zamagni (2.8)-Vincenzo Coppi (3.1) 6-2, 6-3, Tommaso Giombini (2.8)-Massimiliano Botticelli (2.8) 7-5, 2-6, 10-1. Passano il turno per rinuncia anche Leonardo Bartoletti (3.1) e Giacomo Ercolani (2.8).

Nel femminile la giocatrice da battere sarà la 2.2 riminese Marta Lombardini, seguita dalle 2.4 Giulia Tozzola, Serena Margherita Paris e la sammarinese Silvia Alletti e da giovanissime 2.5 come Camilla Fabbri, Gaia Donati, Ilaria Rondinelli, Agnese Stagni, Diana Rolli e Sara Aber.

Si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 2.8 Clara Marzocchi, Angie Bentini, Giorgia Marconi, Giulia Mercuri, Emanuela D’Alba e Matilde Fini, poi il tabellone finale nel quale le big sono nell’ordine Marta Lombardini, Silvia Alletti, Margherita Serena Paris, Giulia Tozzola, Gaia Donati, Sara Aber e Cristiana Cosmeanu.

Insomma, un cast di grande qualità con sei giocatori nel maschile con classifica mondiale Atp e Marta Lombardini nel ranking Wta.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

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