Tennis, Zamagna e Vinetti al terzo turno a San Marino

Si giocano i match del tabellone finale sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino nel torneo nazionale Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club. Vincono all’esordio nel main-draw due giovani riminesi, Enea Carlotti e Marco Giovagnoli, al terzo turno due portacolori del Ten Sport Center, Dario Zamagna ed Enea Vinetti. Primo turno tabellone finale: Enea Carlotti (3.1)-Luca Butti (2.8) 6-1, 6-3, Marco Giovagnoli (2.8)-Edoardo Pozzi (3.1) 6-3, 3-6, 13-11, Luigi Volpi (2.8)-Christian Ottaviani (3.1) 4-6, 6-3, 11-9. Secondo turno: Dario Zamagna (2.8)-Elio Testi (2.7) 6-1, 6-3, Enea Vinetti (2.7)-Julian Manduchi (3.1) 6-3, 6-2.