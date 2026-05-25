Tennis, Zagnoli, Ceccarelli, Bonvicini agli ottavi al Forum

Avanza il torneo di 4° categoria maschile e femminile organizzato dal Forum Forlì. Maschile, tabellone finale, quinto turno: Enrico Pompignoli (4.1, n.8)-Giacomo Rossi (4.2) 6-0, 6-0, Mathias Roman (4.3)-Martino Cotti Quaglio (4.1, n.5) 6-2, 6-2, Marco Schiavo (4.1)-Simone Armuzzi (4.3) 6-4, 6-3, Leo Piraccini (4.2)-Filippo Ruggeri (4.1) 6-0, 7-5, Riccardo Dalpane (Nc)-Frederic Raffini (4.2) 6-3, 6-3, Fabio Di Tante (4.1, n.4)-Gabriele Schiavo (4.2) 6-0, 6-0, Michele Gamberini (4.1, n.6)-Tommaso Babini (4.2) 2-6, 7-5, 10-3, Gabriele Iudica (4.2)-Matteo Camerani (4.3) 6-4, 3-6, 11-9, Davide Ceccarelli (4.1, n.7)-Alberto Ravaglioli (4.3) 6-3, 6-2, Riccardo Bonvicini (4.3)-Natan Cedioli (4.2) 6-0, 2-6, 10-7, Thomas Zagnoli (4.1)-Stefano Marcheselli (4.2) 6-1, 6-2.
Femminile, ottavi: Elisa Battiston (4.3)-Stefania Ciucci 7-5, 4-1 e ritiro, Erica Gasperoni (4.2)-Barbara Salvi (4.1, n.4) 7-6 (3), 4-6, 11-9, Priscilla Rossi (4.2)-Danila Diano (4.4) 6-2, 7-5, Luana Lanfranchi (4.2)-Letizia Bazzocchi (4.1) 6-7 (4), 6-4, 10-5.