Tennis, Wimbledon ancora indigesto per Errani e Vavassori

Sara Errani ed Andrea Vavassori salutano a sorpresa il torneo di doppio misto di Wimbledon al 2° turno, battuti dagli specialisti australiani Marc Polmans e Storm Hunter per 6-3, 6-7 (2), 6-2 dopo quasi due ore di gioco.

Primo set tutto in salita per la coppia azzurra, che appare un po’ contratta in avvio, tanto che gli australiani salgono subito sul 4-1 con un break al quarto gioco, break che manterranno fino alla fine di un set vinto meritatamente. Le cose cambiano in meglio per la coppia azzurra che parte con più convinzione, limitando gli errori e perfezionando i i sincronismi. Errani-Vavassori salgono sul 3-0 capitalizzando buone giocate ed un’intesa ritrovata. Sul 4-1 per la coppia italiana il terzo set appare un epilogo ormai scontato, ma sul 4-2 la coppia “Aussie” trova il break come rimette in gioco il match. In un amen l’incontro si ritrova in perfetta parità sul 4-4 e non si scolla più dalla regola dei servizi fino al tie-break dove la coppia più brillante è certamente quella azzurra che si impone per 7-2.

Il match si decide dunque al terzo set, nel quale sono gli australiani grandi protagonisti: Polmans-Hunter, giocando un tennis essenziale ma di grande efficacia, strappano il servizio agli avversari e scattano sul 4-1, mettendo così una seria ipoteca sulla vittoria. E infatti il successo degli “Aussie” è giunto puntuale da lì a poco, all’ottavo game, al termine di un match comunque molto intenso. Wimbledon si conferma lo Slam meno gradito in assoluto per la coppia italiana.

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