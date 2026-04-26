Tennis Weelchair, partito il Master finale Road to Rome della Polisportiva 2000 Cervia

CERVIA. Primi match, dopo il raduno tecnico nazionale della Federazione, nel doppio appuntamento con il tennis in carrozzina di vertice sui campi della Polisportiva 2000 Cervia. Un doppio appuntamento di grande rilievo sui campi del Club cervese che l’anno scorso ha ospitato una tappa del circuito mondiale Itf. Quest’anno è protagonista il Master finale del Circuito nazionale Road to Rome, torneo maschile che vede in lizza quattro giocatori, Silviu Culea, Luca Arca, Marco Pincella e Luca Spano. In palio per il vincitore del torneo una wild-card per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma, obiettivo centrale del progetto Road to Rome. Nei primi match del girone successi di Luca Arca su Luca Spano per 6-2, 6-3 e di Silviu Culea su Marco Pincella per 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Sempre sui campi della Polisportiva 2000 andrà in scena, domani e domenica, la terza tappa del Circuito nazionale femminile Road to Alghero, dotata di 1000 euro di montepremi. Si tratta in questo caso di una delle tappe valide per le qualificazioni ai Campionati Europei. Nel primo match vittoria di Vanessa Ricci su Maria Vietti per 5-7, 6-4, 6-3. Domani ultima giornata di gare sia per il maschile che per il femminile.

Il mini circuito del wheelchair, articolato su quattro appuntamenti tra febbraio, marzo e aprile, è stato istituito con l’obiettivo di incentivare la partecipazione delle atlete all’attività agonistica, aumentare il numero di incontri disputati e fornire criteri oggettivi per le convocazioni alle competizioni internazionali.

Entrambi i tornei sono diretti diretti dal giudice di gara Vladimiro Amato.