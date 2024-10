Tennis: weekend con il Rodeo di Terza femminile al Tc Riccione, Rossi e Tonelli negli ottavi al Quarta del Tc Coriano

RICCIONE. Nuovo Rodeo sui campi del Tennis Club Riccione. Dopo quello giovanile si annuncia un nuovo appuntamento, quello in programma sabato e domenica riservato alla 3° categoria femminile (limitato alle 3.3). Sono 27 le giocatrici al via, le teste di serie sono andate nell’ordine alle 3.3 Maria Rosaria Corchia, Margherita Burani, Aurora Baldassarri ed Eva Raimondi. In campo anche un’altra 3.3 Giulia D’Altri e le 3.4 Ioana Bala, Elisa Mazzarini, Rita Spalvieri, Agata Bravin e Serena Cicarè.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

CORIANO. Macina risultati sui campi del Tennis Club Coriano il torneo nazionale di 4° categoria femminile. Conquistano gli ottavi, tra le altre, Monica Rossi (Ct Cicconetti), Margaret Tonelli (Ct Cerri) e Paola Israelachvili (Ct Bologna) ed Alessia Frontini (Ct Cerri).

3° turno: Erica Gasperoni (4.3)-Elena Guidi (4.6) 6-4, 6-2. 4° turno: Nicole Menghi (4.4)-Donatella Piccinini (4.2) 7-5, 6-2, Maria Luisa Palacios Sanchez Fernandez (4.2)-Claudia Montanari (4.3) 6-0, 6-3, Cecilia Spighi (4.2)-Patrizia Pritelli (4.3) 6-2, 6-1, Monica Rossi (4.3)-Bernadetta Soriano (4.1, n.8) 5-7, 6-2, 10-8, Margaret Tonelli (4.1)-Laura Sirri (4.1) 6-2, 7-5, Paola Israelachvili (4.2)-Federica Ceccolini (Nc) 6-0, 6-1. Ottavi: Alessia Frontini (4.1)-Silvia Rinaldini (4.1, n.7) 7-6, 7-5.

Il giudice arbitro del tabellone è Galileo Guiducci, giudice arbitro titolare Giuseppe Del Bianco, direttrice di gara Sabrina Bertuccioli.