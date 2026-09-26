Tennis, week-end finale all’Alleanza Sportiva

Manuel Gentile (n.1) è il primo semifinalista nel torneo nazionale di 4° categoria organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione. Nei quarti il 4.1 del Centro Tennis Argenta ha beneficiato del forfait del 4.1 Alessio Simoncelli (n.7). Conquistano i quarti Daniele Mastromattei e Davide Sanchi. Oggi (dalle 11.30) il completamento dei quarti, domani dalle 11 le semifinali, dalle 16 la finalissima. Ottavi: Marco Balzani (4.1, n.1)-Matteo De Angeli (4.1) 6-1, 6-3, Lorenzo Accreman (4.1, n.8)-Matteo Muccioli (4.3) 6-3, 6-3, Christian Achilli (4.1, n.5)-Federico Fastigi (4.3) 7-5, 6-7, 10-6, Mauro Della Vittoria (4.1, n.3)-Fabio Travaglini (4.2) 2-6, 6-4, 10-8, Daniele Mastromattei (4.1, n.13)-Federico Magnani (4.1, n.4) 6-1, 4-6, 10-6, Davide Sanchi (4.2)-Andrea Bonetti (4.1, n.6) 6-4, 5-1 e ritiro,