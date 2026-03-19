Tennis, week-end con i Rodeo di Conselice e Vallesavio

Da domani a domenica il Ct Conselice organizza il torneo Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si tratta del trofeo “Agriturismo Massari” riservato ai giocatori con classifica massima 2.5. Sono 32 i giocatori al via nel maschile, i big sono il 2.5 Luca Bartoli e il 2.7 Lorenzo Cheng. Nel femminile (16 iscritte al via) le giocatrici con miglior classifica sono le 2.6 Emma Lanzoni e Anita Picchi.

Week-end alla Polisportiva Tennis Vallesavio con il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Su tratta del trofeo “Marchi Giorgio” che vede al via 23 giocatori. Nel maschile si parte con il tabellone Nc, poi quello finale con le teste di serie assegnate ai 4.1 Emanuele Battistini, Ciro Donnarumma e Andrea Mascarino. Nel femminile iscritte le 4.1 Cecilia Spighi ed Elisabetta Dallari.