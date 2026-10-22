Tennis, week-end con i Rodeo del Cacciari e Vallesavio

Sui campi del Ct Cacciari di Imola va in scena nel week-end il torneo di 3° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono ben 60 i giocatori iscritti, le teste di serie sono andate ai 3.1 Lorenzo Marchioni, Luca Morosini, Gregorio Russo, Lorenzo Ravaglia e Pietro Rinaldini, a seguire i 3.2 Noah Cuppini, Alan Adiel Bardi, Gregorio Serini, Andrea Severi, Lorenzo Panella, Robert Sebastian Cadar, Gabriele Badaloni, Mirko Bianchini, Giammarco Vidali, Matteo Bovinelli, Francesco Bodini e Guido Giugliano.

Da sabato a domenica la Polisportiva Tennis Vallesavio organizza il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si tratta del torneo “Marchi Giorgio” che vede al via 28 giocatori. Nel femminile la n.1 è Sophia Tombaccini (4.4), nel maschile n.1 Riccardo Paglionico (4.1), n.2 Ciro Donnarumma (4.1), n.3 Pietro Rambelli (4.1), n.4 Marco Chiapponi, n.5 Loris Pasini.