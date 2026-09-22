Tennis, Vocaturo e Bernabini qualificati a Cervia

Avanza il torneo Open maschile del Ct Cervia. Secondo tabellone, 2° turno: Alessio Atzori (4.3)-Lorenzo Belli (4.5) 6-2, 7-6, Federico Manzelli (4.4)-Paolo Sabatini (4.3) 7-6, 6-3, Claudio Masinelli (4.3)-Andrea Gobbi (4.4) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Giorgio Vocaturo (4.2, n.4)-Gianpaolo Magnani (4.3) 6-0, 6-1, Davide Bernabini (4.2, n.5)-Andrea Giuliani (4.2) 2-6, 6-2, 10-6.

Sorteggiato anche il tabellone 4.1 con le teste di serie andate ai 4.1 Andrea Marcucci, Massimiliano Candolfo, Thomas Carroli, Cristiano Pinna, Loris Pasini, Daniele Miani, Andrea Bernardi e Davide Pierini. Nel tabellone 3.5-3.2 le teste di serie sono andate ai 3.2 Luca Ruggeri, Alberto Scafoletti, Alessandro Bocchini, Marco Cola, Filippo Fracassi, Alessandro Monti, Alessio Argnani, Luca Battistini, Pietro Rossi, Andrea Severi, Guido Giugliano e Filippo Marcaccini. Poi il tabellone dei 3.1 che vede come principali big i 3.1 Davide Ruggeri, Mattia Sartoni, Riccardo Livi, Iangrabriel Ferrara, Francesco Pazzaglini, Edoardo Pozzi, Andrea Scazzieri, Ernesto Stentella Liberati, Gianfilippo Falconi, Marco Menichetti ed Alessandro Casanova.

I big sono il 2.1 Daniel Bagnolini ed i 2.5 Diego Orlando, Mattia Benedetti, Federico Baldinini, Mattia Bandini. Enea Vinetti e Jamal Urgese.