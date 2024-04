Tennis: Viviani e Rubini in semifinale al Villa Carpena, Carlini e Mainardi avanti tutta al Paradiso

FORLI’. Si è allineato alle semifinali, in programma oggi dalle 15, sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo di Pre-qualificazione femminile agli Internazionali Bnl d’Italia. In grande evidenza nei quarti le prime due teste di serie, nell’ordine Maria Vittoria Viviani e Stefania Rachel Rubini che ha fermato la bella marcia della riminese Emma Ferrini che però ha combattuto per tre set. Ottimo il torneo della romagnola portacolori del Ct Baratoff.

Quarti: Maria Vittoria Viviani (2.2, n.1)-Francesca Dell’Edera (2.5) 2-6, 6-1, 6-2, Francesca De Matteo (2.6)-Elisa Petroni (2.6) 6-1, 6-0, Gaia Squarcialupi (2.4, n.3)-Noemi Maines (2.4) 6-2, 4-6, 6-3, Rache Stefania Rubini (2.3, n.2)-Emma Ferrini (2.5) 5-7, 6-1, 6-1.

Doppio, quarti: Viviani-Squarcialupi (n.1) b. Cerbo-Gatti (n.8) 6-4, 6-1, Cassani-Cavelli (n.2) b. Cinquino-Cazac (n.7) 6-1, 6-3, Gubertini-Odorizzi (n.5) b. Merku-Petroni (n.4) 6-3, 6-2, Motti-Delmonte b. Regina-Greco 6-0, 6-4.

Il giudice di gara è Catia Spotti, direttore di gara Alberto Casadei.

CESENATICO. Avanza il nuovo torneo nazionale di 3° del Circolo Paradiso di Cesenatico, anche in questo caso si tratta di un maschile ed un femminile. Approdano al 5° turno nel tabellone di 4° Franco Carlini e Giacomo Mainardi.

Tabellone di 4°, 2° turno: Mattia Graffiedi (Nc)-Federico Crisafulli (4.4) 6-1, 6-2, Andrea Fiumana (4.4)-Francesco Gasperini (Nc) 6-0, 6-3.

4° turno: Franco Carlini (4.3)-Francesco Vicini (4.2) 6-3, 6-2, Giacomo Mainardi (4.5)-Davide Sgarzi (4.2) 6-0, 6-7 (4), 10-8.

Nel femminile si qualificano per il tabellone finale Samantha Casadei (CH4 Sporting Club) e Benedetta Patimo (Ct Rimini). Turno di qualificazione: Samantha Casadei (4.4)-Emma Molinari (4.3) 6-4, 6-3, Benedetta Patimo (4.4)-Monica Sincini (4.2, n.1) 6-4, 1-1 e ritiro, Samantha Casadei (4.4)-Donatella Piccinini (4.2, n.4) 6-0, 6-3. Tabellone finale, ottavi: Martina Orsini (3.5)-Viola Moretti (3.5) 5-7, 6-0, 10-2.

Il giudice di gara è Marco Fucci.