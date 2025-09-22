Tennis, Visotti in semifinale a Sarsina

Avanza verso le battute finali il torneo di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, il trofeo “Consorzio Caiec”. Conquista i quarti Marco Mentili (Tc Cividale), semifinali per Samuele Visotti (River 22 Sporting Club) che nei quarti beneficia del forfait di Andrea Rinaldi (3.4, n.3). Ottavi: Luca Prati (3.5)-Andrea Palai (4.3) 6-3, 6-1, Samuele Visotti (3.5)-Christian Giacalone (4.1) 6-0, 6-3, Cristiano Savoia (4.2)-Elia Scolari (3.5) 7-6 (4), 6-2, Marco Mentili (3.5)-Pierluigi Bertozzi (3.5) 6-3, 7-6 (1).