Tennis, Visino, Campana, Grechi promossi a Riccione

Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo di 4° categoria maschile. Si qualificano nel secondo tabellone Francesco Visino, Luigi Campana, Pietro Grechi e Renzo Bucci. Secondo tabellone, primo turno: Stefano Rabitti (4.6)-Alberto Morri (Nc) 6-4, 6-4, Leonardo Ancarani (Nc)-Nicola Brisigotti (4.6) 6-1, 6-2, Omar Vergari (4.5)-Paolo Petrone (4.5) 7-6, 4-6, 12-10, Leonardo Patacconi (4.5)-Massimo Ovarelli (4.5) 6-2, 7-5, Fabio Scatassa (4.5)-Marco Bianchi (4.5) 6-3, 6-0, Marco Zaniboni (4.5)-Gianluca Collico (4.5) 6-2, 6-2.
Turno di qualificazione: Francesco Visino (4.4, n.2)-Gianmarco Rossi (Nc) 6-4, 6-4, Luigi Campana (Nc)-Carlo Alberto Brunelli (4.4, n.3) 6-3, 6-2, Pietro Grechi (4.4, n.17)-Nauhel Zanfino (4.4) 6-3, 6-2.