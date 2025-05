Tennis, Viserba vola: doppietta in D3 femminile, esordio vincente nell’Under 18 maschile

Prosegue lo splendido momento per le formazioni del Tennis Club Viserba impegnate nei campionati a squadre. Doppietta delle squadre impegnate in D3 femminile.

Nel 22esimo girone il Tc Viserba B si è imposto sui campi del Ct Cesena per 2-1: Margaret Tonelli-Chiara Sbrighi 6-4, 6-0, Emma Ceccarelli-Mara Grandi 6-1, 6-0, Tonelli-Bernardi b. Sbrighi-Capelli 2-6, 7-6, 11-9. Domenica: Tre Colli Brisighella-Tc Viserba B.

Nel 25esimo girone brilla anche il Tc Viserba A che ha battuto in casa 3-0 il Tc Riccione C: Nicole Di Marco-Emanuela Marchetti 7-5, 6-3, Camilla Moroni-Sara Viviani 6-1, 6-0, Di Marco-Moroni b. Marchetti-Viviani 6-0, 6-3. Domenica Tc Coriano-Tc Viserba A.

Ottimo esordio nella seconda fase regionale a gironi per il team Under 18 maschile. La squadra viserbese (William Di Marco ed Alessandro Cortesi), inserita nel primo girone, ha battuto in casa per 3-0 il Misano Sporting Club e il 17 maggio farà visita al Forum Tennis Forlì.

Avanza intanto il tabellone finale nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba. Si tratta del classico memorial “Sandrino Boschetti”, nel ricordo di un grande amico del tennis locale e riminese, che terrà banco fino al 14 maggio.

Brillano Alessandro Mariani (TC Viserba), Francesco Paolini ed Alessandro Capodimonte (Sena Tennis).

Tabellone principale, 1° turno: Francesco Mazza (4.1)-Giacomo Francini (3.5) 7-6, 3-6, 10-3, Pasquale Caserta (3.5)-Gianluigi Bardeggia (4.4) 6-1, 6-3, Federico Melli (4.1)-Nicolò Brugioni (3.5) 7-6, 6-3.

2° turno: Francesco Pazzaglini (3.4)-Filippo Macrelli (3.5) 6-2, 6-1, Matteo Casadei (3.5)-Nicolò Ceccarelli (3.4) 6-1, 3-6, 10-3, Jacopo Montoneri (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.5) 6-2, 1-0 e ritiro, Alessandro Mariani (3.4)-Guido Giugliano (3.5) 6-4, 6-0, Francesco Paolini (3.5)-Stefano Vellucci (3.4) 6-2, 7-5, Alessandro Capodimonte (3.4)-Marco Mazza (3.5) 6-1, 6-0.

3° turno: Massimiliano Zamagni (3.2)-Filippo Marcaccini (3.5) 6-2, 6-2. Il primo a qualificarsi per gli ottavi è stato il 3.3 Jacopo Andruccioli che ha beneficiato del ritiro del suo avversario.