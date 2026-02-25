Tennis, Viserba, Massa e Asbi al 3° turno al “Nonantola”

Tc Viserba, Ct Massa Lombarda e Asbi Imola A al terzo turno del tabellone finale nel trofeo “Città di Nonantola” maschile. Nel 2° turno il Tc Viserba si è imposto 2-0 in casa sul Tc Saliceta A: Alessandro Mariani-Marco Tambascia 4-6, 7-5, 10-8, Daniele Mastromattei-Pietro Amara 6-4, 1-6, 10-3. Il Ct Massa Lombarda è andata a vincere 2-0 sui campi dello Sporting Club Carpi A: Lorenzo Ossani-Daniele Baracchi 6-3, 6-3, Enrico Folli-Alessandro Boni 6-1, 3-6, 11-9. Bene anche l’Asbi Imola A che ha battuto in casa 2-0 il Ct Castenaso: Daniel Pellegrini-Andrea Caniato 6-2, 6-1, Matteo Sirca-Fabio Bernardi 7-5, 3-6, 10-2.

Sconfitte le altre romagnole: Tre Colli Brisighella-Virtus Bologna 0-3, Tc Mirandola A-Forum Tennis A 2-1, Sporting Club Carpi B-Ct Cesena 2-1. Queste le sfide in programma venerdì dalle 19: Tc Viserba-Mmta, Virtus Bologna-Ct Massa e Asbi Imola A-Cere A.