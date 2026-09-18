Tennis, Viserba chiama i quarta categoria

Al via domani sui campi del Tc Viserba il torneo di pre-qualificazione Ibi di 4° categoria maschile. Sono in programma un singolare maschile di 4° categoria e un doppio maschile. Nel singolare maschile si parte con un tabellone Nc, a seguire quello finale che vede come teste di serie i 4.1 Tommaso Turchi, Alberto Amadio, Marco Gianfrini, Maurizio Bologna, Pietro Fabbri, Jacopo Paladini, Marco Fuschillo, Matteo De Angeli, Alessandro Guzinschi, Andrea Parenti, Enrico Lugaresi, Adriano Amadio, Samuele Cardinali, i 4.2 Fabio Montebelli, Romeo Fabbri e Francesco Palmieri.