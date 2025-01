Tennis, Viserba A e Zavaglia a segno nel “Quattrocchi”

Partito il trofeo “Marina Quattrocchi”, il campionato regionale femminile a squadre per giocatrici con classifica massima 3.1. Nel 6° girone parte forte il Ct Zavaglia che ha vinto il derby sul Tc Viserba B: Ilinka Cilibic-Emma Molinari 6-1, 6-0, Diamante Campana-Deva Forcellini 6-0, 6-1, Forcellini-Di Marco b. Foschini-Magnani 6-1, 6-1. Nello stesso girone il Tc Faenza A ha ceduto in casa 2-1 al Cus Ferrara con l’unico punto conquistato da Miriam Samorì a spese di Matilde Ascanelli per 6-4, 6-2. Nel 7° girone successo del Tc Marfisa Ferrara per 2-1 sull’Asbi Imola, mentre il Tc Viserba A ha travolto in casa per 3-0 il Tc Faenza B: Jessica Barbieri-Caterina Cova 6-3, 6-2, Sara Zaccaria-Lucrezia Vanni 6-3, 6-2, Zaccaria-Belli b. Vanni-Muccinelli 6-4, 6-1.

Intanto quattro squadre romagnole sono al via nella prima fase a gironi del trofeo “Ivo Mingori” Lady 40 al via il 9 febbraio. Nel 4° girone in campo il Ct Cerri A Cattolica che nella prima giornata ospiterà il Tennis Modena. Nel 5° girone impegnate Ct Cacciari Imola, Polisportiva 2000 Cervia e Ct Cerri B. Nella prima giornata: Club Giardino Carpi-Polisportiva 2000 Cervia e Ct Cacciari-Ct Cerri B.