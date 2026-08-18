Tennis, Visconti promossa a Brisighella

Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella, la seconda edizione del trofeo “Gruppo Nitrocolor”. Maschile, secondo turno tabellone finale: Michael Palli (4.1)-Luca Caprioni (3.3) 6-3, 6-3, Leonardo Venturi (3.3)-Andrea Gurioli (3.5) 6-2, 3-6, 10-6, Tommaso Monti (3.3)-Tommaso Ricci (3.5) 6-0, 6-1, Marco Casadio (3.4)-Francesco Nicolò Baldelli Fronticelli (3.3) 6-1, 6-4, Edoardo Losole (3.3)-Filippo Menzolini (3.5) 6-3, 7-6 (5).
Nel femminile si qualifica per il tabellone finale la 4.2 Irene Claudia Visconti che ha battuto Daniela Vecchi (4.5) 6-0, 6-0.