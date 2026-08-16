Tennis, Virginia Arduini e i sammarinesi Gianmaria Mussoni e Matteo Rosti vincono l’Under 14-16 del Ct Cesenatico / GALLERY

CESENATICO. Al gran finale il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesenatico. Torneo che si chiude con una bella doppietta di giocatori sammarinesi, Gianmaria Mussoni nell’Under 14 e Matteo Rosti nell’Under 16.
Nell’Under 14 maschile vittoria di Gianmaria Mussoni (Valmarecchia Sporting Club) in finale su Tommaso Pilati (Tc Faenza) per 6-3, 6-4.
Quarti: Gianmaria Mussoni-Mattia Vincenzi (n.1) 7-5, 4-6, 14-12, Mattia Bruni (N.5)-Benjamin Rossi (n.4) 6-1, 6-3, Filippo Giovanelli (n.6)-Tommaso Monti (n.3) 6-4, 6-2, Tommaso Pilati (n.2)-Giacomo Forti 6-2, 6-2. Semifinali: Mussoni-Bruni 6-4, 6-3, Pilati-Giovanelli 6-2, 3-6, 10-7.
Nel femminile di fronte per il titolo Virginia Arduini (Tc Riccione) ed Alessia Barducci (Ct Cesenatico). Ha vinto sui campi di casa Alessia Barducci per 6-0, 6-1.
Semifinali: Virginia Arduini-Alice Balducci (n.1) 4-6, 6-3, 10-6, Alessia Barducci (n.2)-Sofia Bianchi 6-2, 6-1.
Passiamo all’Under 16 maschile dove in finale Matteo Rosti (Ten Sport Center) ha battuto 6-3, 6-0 Leonardo Tana (Tc Viserba).
Quarti: Matteo Rosti (n.1)-Davide Rossi 6-0, 6-1, Alessandro Casanova (n.4)-Nicolas Conti (n.5) 4-0 e ritiro, Nicolas Diazzi (n.6)-Luca Battistini (n.3) 7-5, 6-4, Leonardo Tana-Matteo Barberio (n.2) 6-2, 6-2. Semifinali: Tana-Diazzi 6-2, 4-6, 10-6, Rosti-Casanova 6-2, 6-3.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.