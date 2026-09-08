Tennis, Violini, Fastigi, Palmieri al 4° turno a Misano

Sabato è scattato sui campi del Misano Sporting Club, il torneo di 3° categoria maschile. Sezione di 4° categoria, terzo turno: Marco Fuschillo (4.2)-Francesco Visino (4.4) 7-5, 6-1, Francesco Palmieri (4.3)-Jacopo Bozzi (4.2) 6-2, 6-1, Alessandro Guzinschi (4.3)-Davide Pierini (4.2) 0-6, 7-6, 10-2, Christian Nicolini (4.2)-Riccardo Muccioli (4.2) 6-4, 6-2, Federico Fastigi (4.3)-Daniele Mingucci (4.2) 6-4, 6-1, Roberto Del Piccolo (4.2)-Loris Volpinari (4.2) 6-7, 6-3, 10-3, Simone Sanchioni (4.2)-Enrico Maiola (4.2) 6-3, 6-3, Paolo Zurro (4.2)-Pietro Fabbri (4.2) 6-4, 6-4, Luca Violini (4.2)-Alessandro Bernardi (4.2) 7-5, 6-3, Pierluigi Giannini (4.2)-Simone Cicognani (4.2) 6-0, 1-0 e ritiro.