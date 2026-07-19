Tennis, Violini e Montebelli avanti a Coriano

E’ scattato sabato il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana”. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Enrico Ciotti, Vittorio Landi, Andrea Bonetti, Marino Masi, Adriano Amadio, Alessandro Gostoli, Fabio De Santis, Marco Martelli, Cristian Achilli, Gabriele Quaresima, Samuele Cardinali e Marco Mazza. Secondo turno: Pierluigi Pennacchini (4.3)-Roberto Montori (4.3) 6-2, 6-4, Paolo Zurro (4.2)-Alessandro Pari (4.2) 4-6, 6-1, 10-7, Luca Violini (4.2)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-1, 6-2, Fabio Montebelli (4.2)-Andrea Tamburini (4.2) 6-4, 0-6, 12-10.