Tennis, Violini, Conti, Mieli in tabellone a Misano

Avanza sui campi del Misano Sporting Club, il torneo di 3° categoria maschile. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Luca Violini, Carlo Conti, Manuel Gentile e Federico Mieli. Turno di qualificazione: Manuel Gentile (4.1, n.1)-Alessandro Valentini (4.1, n.14) 6-0, 7-6, Alessandro Mucelli (4.1)-Alessio Simoncelli (4.1, n.2) 6-2, 6-1, Carlo Conti (4.1, n.3)-Marco Balzani (4.1) 6-0, 6-0, Federico Mieli (4.1, n.6)-Samuele Cardinali (4.1, n.9) 6-3, 6-3, Luca Violini (4.2)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-4, 6-3.