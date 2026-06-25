Tennis, Viola Amati in finale a Cervia

Avanza il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Ct Cervia, il trofeo “Hotel Globus”. Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Enea Carlotti (3.1)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-3, 6-3, Alex Vincenzi (3.1, n.2)-Tommaso Zanzini (3.2) 6-2, 2-6, 11-9, Mattia Vincenzi (3.3)-Giacomo Francini (4.1) 6-3, 6-4, Alex Gencarelli (3.1)-Julian Manduchi (3.1, n.4) 6-3 e ritiro, Pietro Rossi (3.2)-Rocco Albini (3.3) 6-2, 6-3.
Nel femminile in finale la 2.7 Viola Amati (Tc Viserba) che in semifinale ha superato 7-5, 6-1 la 2.6 Vittoria Muratori. Quarti: Camilla Fabbri (2.5, n.3)-Clara Sansoni (2.6) 6-0, 6-2, Evelyn Amati (2.7)-Ilaria Rondinelli (2.5, n.2) 6-3, 6-1.
Nel torneo di 3° categoria, ecco i risultati del terzo turno: Andrea Giuliani (4.3)-Gabriele Mariano Herrera Darias (4.5) 5-7, 6-4, 10-7, Tommaso Pangrazi (Nc)-Marco Cantagallo (4.3) 7-6, 6-1, Edoardo Cocchi (4.3)-Alessandro Ravaioli (4.4) 6-4, 2-6, 10-7, Alessandro Falzoni (4.2)-Carlo Bega (4.2) 6-2, 3-6, 10-4, Alberto Pivetti (4.3)-Gianpaolo Magnani (4.4) 6-3, 6-3, Andrea Ridolfi (4.2)-Simone Mazzoni (4.4) 6-3, 6-0, Michele Lamponi (4.4)-Francesco Dal Borgo (4.3) 2-6, 7-5, 10-2, Federico Bertotti (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 7-6, 6-2, Davide Ingannato (4.4)-Fabio Vinetti (4.2) 6-4, 6-2.