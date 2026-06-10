Tennis, Viola Amati agli ottavi a Riccione

Protagonisti i giocatori di casa, sui campi del Tc Riccione, nella terza tappa stagionale del circuito Under 16-18 Super Next Gen. Nel tabellone principale maschile brillano due portacolori del Circolo organizzatore, Leonardo Capogrossi e Michele Tonti, entrambi al terzo turno. Secondo turno: Leonardo Capogrossi-Enrico Balliana 6-4, 6-4, Paolo Grisi-Lucio Argentieri 6-1, 6-3, Michele Tonti-Damiano Cappellotto 7-6 (5), 5-7, 10-7, Leonardo Romano-Lorenzo Ravaglia 6-0, 6-1, Edoardo Belletti-Alessandro Casanova 1-0 e ritiro, Ernesto Stentella Liberati-Giulio Lettieri 7-5, 7-5, Francesco Cuppi-Leonardo Ballarini 6-3, 7-5, Niccolò Bressan-Federico Sparagi 3-6, 6-0, 11-9.
Nel femminile vola negli ottavi Viola Amati (Tc Viserba), protagonista delle battute finali anche Francesca Sparnacci (Tc Riccione), partita dalle qualificazioni. Femminile, tabellone finale, 2° turno: Carlotta Venera-Laura Vianello 6-2, 7-5, Giada Palmucci-Diletta Sabbioni 6-2, 6-1, Viola Amati-Isabella Beato 6-1, 6-4.