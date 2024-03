Tennis: Vinetti-Vincenzi vincono il doppio al Road to Foro del Tc Faenza, Orazi re del “Tennis Fun” al Tc Coriano

FAENZA. Avanza verso le battute finali al Tennis Club Faenza la tappa provinciale ravennate del Road to Foro di 4° categoria, maschile e femminile. Nel singolare maschile i primi a tagliare il traguardo delle semifinali sono stati Fabrizio Drei (Tc Faenza) e Stefano Ceroni Rinaldi (Tc Castelbolognese), seguiti da Danilo Antonio Uva (Ct Bagnacavallo) e Matteo Ceroni. Ottavi: Fabrizio Drei (4.4)-Luca Continelli (4.1, n.1) 6-1, 6-1, Alessandro Casadei (4.1)-Manuel Montefiori (4.1) 6-1, 6-4., Marco Borghetti (4.4)-Raffaele Mazzoli (4.1, n.5) 6-2, 6-4, Franco Cavallo (4.2)-Federico Berti (4.1) 6-4, 2-6, 11-9, Matteo Ceroni (4.2)-Achille Mari (4.1) 6-1, 6-2, Stefano Ceroni Rinaldi (4.2)-Antonio Luciani (4.1, n.2) 6-1, 6-3, Gian Luca Biancoli (4.1, n.3)-Eugenio Marchetti (4.2) 7-6, 0-6, 10-7. Quarti: Drei-Casadei 6-4, 6-4, Danilo Antonio Uva (4.2)-Borghetti 6-2 e ritiro, Ceroni-Biancoli 6-4, 6-1. Per Stefano Ceroni Rinaldi successo per ritiro del suo avversario.

Nel doppio successo della coppia formata da Fabio Vinetti ed Alex Vincenzi in finale su Alessandro Casadei ed Achille Mari per 6-2, 6-1.

Nel doppio maschile quarti: Luciani-Lamattina b. Bertaccini-Cappelli 6-4, 7-6, Casadei-Mari (n.1) b. Lambertucci-Farina 4-6, 6-4, 10-2, Naldoni-Nostri b. Montefiori-Catallo (n.2) 6-1, 6-2, Vinetti-Vincenzi b. Falconi-Cavassi 6-4, 6-4. Semifinali: Casadei-Mari b. Luciani-Lamattina 2-6, 6-2, 10-8, Vinetti-Vincenzi b. Naldoni-Nostri 6-2, 1-6, 10-3. Oggi alle 15.30 la finale.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

CORIANO. Al gran finale, targato Ct Fano, il torneo nazionale di 4° maschile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta della terza edizione del trofeo “Tennis Fun”. Protagonisti della finale due giocatori marchigiani Alfonso Orazi e Mattia Saraga, che si sono imposti in semifinale nel confronto con due giocatori di casa, Jacopo Lambertini e Davide Maurizio Pianosi. Il titolo è andato ad Orazi che ha vinto la finale per 6-3, 6-3.

Ottavi: Jacopo Lambertini (4.1, n.1)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-0, 6-1, Marco Bernardini (4.1)- Claudio Marcantoni (4.1, n.7) 6-3, 4-6, 10-4, Davide Maurizio Pianosi (4.1, n.2)-Ivan Pompili (4.1) 6-3, 6-1, Andrea Parenti (4.2)-Pasquale Caserta (4.1) 6-3, 6-1. Quarti: Alfonso Orazi (4.1, n.13)-Michele Moretti (4.1, n.12) 6-3, 6-1, Mattia Saraga (4.1, n.11)-Giacomo Francini (4.1, n.14) 6-3, 6-1, Pianosi-Bernardini 6-3, 6-3, Lambertini-Parenti 7-6, 6-3. Semifinali: Orazi-Lambertini 6-0, 0-6, 11-9, Saraga-Pianosi 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è stato Galileo Guiducci