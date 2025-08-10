Tennis: Vinetti, Pagnoni, Nanni, Benedetti e Baldinini avanzano al Torneo del Turista della Pol.2000

CERVIA. Siamo ormai alla fase clou nel classico Torneo del Turista, Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione del torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro.

Nel maschile 3° turno per Enea Vinetti, Edoardo Pagnoni e Marco Nanni, 4° turno per Mattia Benedetti e Federico Baldinini.

Maschile, tabellone finale, 1° turno: Giorgio Ruggeri (3.1)-Federico Gozzi (2.8) 3-6, 6-2, 10-7, Alessandro Galassi (2.8)-Alessandro Pesaresi (3.1) 4-6, 7-5, 11-9, Nicola Tocci (2.8)-Luca Pompei (3.1) 4-0 e ritiro, Leonardo Fabbri (2.8)-Federico Costanzi (3.2) 6-0, 6-1, Lorenzo Cremonini (3.1)-Amedeo De Checchi (2.8) 7-5, 6-2, Federico Strocchi (2.8)-Enea Castelvetro (3.1) 6-3, 6-0, Beniamino Savini (2.8)-Giacomo Coppini (3.1) 6-2, 6-4.

2° turno: Filippo Fazion (2.8)-Luca Butti (2.8) 2-6, 7-6 (2), 10-5, Alessandro Galassi (2.8)-Andrea Monti (3.1) 6-4, 6-3, Diego Orlando (2.8)-Leonardo Fabbri (2.8) 6-3, 6-1, Enea Vinetti (2.7)-Jacopo Liverani (3.1) 7-5, 6-2, Marco Nanni (3.2)-Achille Mari (3.4) 6-1, 6-4, Edoardo Pagnoni (2.6, n.12)-Gian Marco Ricci (2.8) 6-1, 6-1, Lorenzo Monti (3.1)-Andrea Valli (2.7) 7-5, 6-1, Simone Piraccini (2.8)-Leone Spadoni (2.8) 6-4, 6-1, Gabriele Sgroi (2.7)-Andrea Bosi (3.2) 4-6, 6-1, 10-5, Marco Caporali (2.7)-Riccardo Muratori (2.8) 6-4, 6-0.

3° turno: Mattia Benedetti (2.6, n.13)-Andrea Zanuccoli (2.8) 6-2, 7-6 (4), Federico Baldinini (2.6, n.11)-Nicola Tocci (2.8) 6-4, 6-2.

Nel tabellone finale femminile in bella evidenza Matilde Morri che per effetto della vittoria su Gioia Basi e del forfait di due giocatrici è già nei quarti.

2° turno: Camilla Ciani (3.2)-Isotta Mancini (2.8) 6-1, 6-1, Elena Ravani (2.8)-Giulia Gualdi (3.2) 6-3, 6-1, Vittoria Muratori (2.8)-Viola Amati (2.8) 6-1, 6-1, Matilde Morri (2.8)-Gioia Bassi (2.8) 6-4, 6-2. Nel tabellone finale del doppio maschile, 1° turno tabellone finale: Mattia ed Alex Vincenzi b. Marco e Simone Vittori 6-3, 6-2, Zanuccoli-Liverani b. Bardi-Nucera 7-5, 6-3, Lorenzo e Giovanni Neri b. Cattoni-Antonini 6-4, 6-7 (4), 12-10, Raffaele Strocchi-Butti b. Casadei-Mari 6-1, 6-3. 2° turno: Iemmi-Galuppi b. Servadei-Vincenzi 6-1, 6-3, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3, Bartoli-Giangrandi b. Millari-Righi 6-4, 6-4, Guidi-Capacci (n.5) b. Bucci-Giuliani 6-1, 6-2, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3, Baldinini-Lemishko (n.7) b. Lorenzo e Giovanni Neri 6-1, 6-2, Mandrioli-Martignani (n.4) b. Bosi-Fabbri 3-6, 6-3, 10-8, Monti-Caporali b. Mayele-Cremonini 6-2, 6-3, Federico Strocchi-Mami b. Mucciarella-Spadoni 4-6, 7-5, 10-3, Rondoni-Mazzotti (n.6) b. Alessandro e Luca Marco Casanova 6-2, 6-2, Sabatini-Galvani b. Bezzi-Benedetti 6-4, 6-3, Urgese-Bandini (n.2) b. Melandri-Stoppa 6-0, 6-0.

Ottavi: Filippi-Ravaioli (n.1) b. De Giovanni-Costanzi 6-4, 6-3.