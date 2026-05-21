Tennis, Vinetti nei quarti a Cesenatico

Entra nella fase clou il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Tc Parckin di Cesenatico. Nel maschile il primo a raggiungere i quarti è stato il 2.6 cervese Enea Vinetti che prima ha battuto 2-6, 6-4, 10-8 il 2.7 Andrea Cogo, poi ha beneficiato del forfait del 2.5 Francesco Cartocci (n.8). Quinto turno: Mattia Benedetti (2.6)-Marco Giovagnoli (2.8) 6-1, 6-7, 11-9, Manuel Alberto Righi (2.6)-Matvii Lemishko (2.8) 7-6, 6-7, 11-9, Davide Brunetti (2.7)-Riccardo Marendon (2.6) 7-5, 6-2.

Nel femminile quarti per Viola Amati. La 2.7 del Tc Viserba ha sconfitto al 2° turno la 2.8 Teresa Cinquino 6-4, 7-5, poi ha beneficiato del forfait della 2.6 Agnese Calzolai. Secondo turno tabellone finale: Anita Picchi (2.6)-Maria Fornari (2.7) 6-1, 6-7, 10-5, Demi Reggianini (2.6)-Giorgia Marconi (2.8) 6-0, 6-1, Sandy Mamini (2.6)-Matilde Morri (2.8) 6-3, 6-1, Caterina Burini (2.7)-Maria Bianca Bovara (2.7) 7-6, 6-2.