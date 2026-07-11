Tennis, Vinetti, Logrippo e Strocchi al 4° turno al Cerri

Al Ct Cerri di Cattolica va in scena torneo Open maschile e femminile. Maschile, tabellone finale, terzo turno: Enea Vinetti (2.6)-Riccardo Donato Logrippo (2.7) 1-6, 6-1, 10-5, Riccardo Rotilio (2.6)-Riccardo Muratori (2.7) 7-5, 3-6, 10-7, Federico Strocchi (2.6)-Giulio Zamboni Campadelli (2.8) 6-1, 6-2, Daniel Tonucci (2.6)-Leonardo Romano (3.1) 6-3, 6-0, Alessandro Marcantoni (3.1)-Gabriele Sgroi (2.7) 7-6, 6-3.
Nel femminile conquista il 3° turno Aurora Gibellieri che ha superato Alice Rossi 6-4, 6-0.