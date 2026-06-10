Tennis, Vinetti, Filippi, Zannoni al 6° turno a Rimini

Tennis
  • 10 giugno 2026
Samuel Zannoni
Samuel Zannoni

Entra nelle fasi tecnicamente più interessanti sui campi del Ct Rimini il torneo nazionale “Circolino Open by Galvanina” dotato di ben 8000 euro di montepremi. Conquistano il 6° turno tra gli altri il giovane cervese Enea Vinetti (Ten Sport Center), il forlivese Tommaso Filippi (Forum Forlì), Samuel Zannoni (Tc Viserba) e Francesco Giorgetti (San Marino Tennis Club).

Quinto turno: Tommaso Filippi (2.4)-Federico Bove (2.5) 6-0, 6-3, Enrico Rosellini (2.4)-Gianmarco Troiano (2.5) 6-3, 6-2, Enea Vinetti (2.6)-Luca Bartoli (2.5) 6-3, 6-3, Samuel Zannoni (2.4)-Davide Brunetti (2.7) 7-6 (5), 7-5, Francesco Giorgetti (2.5)-Jamal Urgese (2.6) 6-3, 6-1, Yaniche Francis Boagnon (2.4)-Francesco Cartocci (2.5) 6-1, 6-0, Guelfo Borghini Baldovinetti (2.5)-Alessandro Pecce (2.7) 6-1, 6-4, Marco Chiarello (2.6)-Filippo Di Perna (2.8) 2-6, 6-2, 11-9.

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