Tennis, Vinetti, Filippi, Zannoni al 6° turno a Rimini

Entra nelle fasi tecnicamente più interessanti sui campi del Ct Rimini il torneo nazionale “Circolino Open by Galvanina” dotato di ben 8000 euro di montepremi. Conquistano il 6° turno tra gli altri il giovane cervese Enea Vinetti (Ten Sport Center), il forlivese Tommaso Filippi (Forum Forlì), Samuel Zannoni (Tc Viserba) e Francesco Giorgetti (San Marino Tennis Club).
Quinto turno: Tommaso Filippi (2.4)-Federico Bove (2.5) 6-0, 6-3, Enrico Rosellini (2.4)-Gianmarco Troiano (2.5) 6-3, 6-2, Enea Vinetti (2.6)-Luca Bartoli (2.5) 6-3, 6-3, Samuel Zannoni (2.4)-Davide Brunetti (2.7) 7-6 (5), 7-5, Francesco Giorgetti (2.5)-Jamal Urgese (2.6) 6-3, 6-1, Yaniche Francis Boagnon (2.4)-Francesco Cartocci (2.5) 6-1, 6-0, Guelfo Borghini Baldovinetti (2.5)-Alessandro Pecce (2.7) 6-1, 6-4, Marco Chiarello (2.6)-Filippo Di Perna (2.8) 2-6, 6-2, 11-9.