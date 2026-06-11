Tennis: Vinetti, Filippi e Giorgetti negli ottavi al “Circolino Open by Galvanina”, Camarda, Silvagni e Mariani avanzano al Terza del Cerri

RIMINI. Entra nelle fasi tecnicamente più interessanti sui campi del Circolo Tennis Rimini il torneo nazionale “Circolino Open by Galvanina” dotato di ben 8000 euro di montepremi.
Conquistano gli ottavi, tra gli altri, il giovane cervese Enea Vinetti (Ten Sport Center), il forlivese Tommaso Filippi (Forum Forlì) e Francesco Giorgetti (San Marino Tennis Club).
6° turno: Tommaso Filippi (2.4)-Joseph Gabriel Sardo (2.3) 6-3, 6-4, Mattia Nannelli (2.3, n.9)-Enrico Rosellini (2.4) 6-2, 7-5, Enea Vinetti (2.6)-Ivan La Cava (2.4) 6-2, 4-6, 10-5, Yaniche Francis Boagnon (2.4)-Nicola Filippi (2.3) 6-3, 6-1, Guelfo Borghini Baldovinetti (2.5)-Fabio Leonardi (2.4) 7-5, 6-0, Leonardo Taddia (2.4)-Marco Chiarello (2.6) 7-6 (4), 6-0.
Ottavi anche per il 2.7 Antonio Ferraro, Francesco Giorgetti (2.5) e per Filippo Mazzola (2.3).
CATTOLICA. Macina risultati sui campi del Ct Cerri il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 80 giocatori e che terrà banco fino al 21 giugno.
Dalla sezione intermedia si qualificano Roberto Camarda, Matteo Silvagni ed Alessandro Mariani, bene nel turno precedente anche Juri Gabellini
Sezione intermedia, 5° turno: Emanuel Vannucci (3.5)-Claudio Sanchioni (4.1) 6-3, 6-2, Andrea Battazza (3.5, n.6)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-2, 6-0, Marco Bernardini (3.5)-Lorenzo Cenci (4.1) 6-4, 6-2, Paolo Gori (3.5, n.3)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-1, 6-1, Roberto Pezzolesi (4.1)-Mirko Giardi (3.5) 4-6, 6-3, 10-5, Davide Faoro (4.1)-Marco Tonti (3.5, n.7) 6-0, 6-2, Juri Gabellini (3.5, n.4)-Davide Pierini (4.2) 5-7, 6-3, 10-3, Francesco Mazza (3.5)-Andrea Bonetti (4.1) 4-0 e ritiro.
Turno di qualificazione: Andrea Lombardini (3.5, n.8)-Claudio Marcantoni (4.1) 7-5, 6-2, Roberto Camarda (4.4)-Alfonso Orazi (3.5, n.1) 6-0, 6-2, Matteo Silvagni (3.5, n.5)-Stefano Vellucci (3.5) 6-1, 6-0, Alessandro Mariani (3.5)-Giovanni Gentiletti (3.5, n.2) 2-6, 6-4, 10-4.