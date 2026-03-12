Tennis, Vinetti e Romagnoli al 5° turno a Pinarella

Avanza al Ten Sport Center di Pinarella il torneo di 4° categoria, maschile e femminile. I primi a conquistare il 5° turno nel maschile sono stati Fabio Vinetti (Ct Cervia) e Fabrizio Romagnoli (Forum Forlì).

Terzo turno: Enrico Bosi (4.3)-Antonio Lupone (4.3) 6-2, 2-6, 10-5, Lorenzo Scarpellini (4.3)-Elia Farneti (4.6) 6-3, 6-1, Giacomo Fogli (4.4)-Andrea Lani (4.4) 6-4, 6-2, Andrea Giuliani (4.4)-Daniele Bardi (Nc) 6-1, 6-2, Federico Boschi (Nc)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 6-3, 2-6, 10-8, Enrico Ranzi (4.3)-Alberto Biasini (4.3) 6-1, 6-0, Umberto Saetti (Nc)-Luca Cantelli (4.3) 6-1, 6-1, Alessandro Piraccini (4.3)-Luca Giorgini (4.4) 6-4, 2-6, 10-8, Matteo Camerani (4.3)-Alessandro Ursini (Nc) 7-6, 6-0, Giovanni Melandri (Nc)-Claudio Degli Angeli (4.3) 6-1, 6-4, Andrea Verna (4.5)-Lorenzo Bentivoglio (4.3) 5-7, 6-1, 10-4.

Quarto turno: Fabio Vinetti (4.2)-Francesco Visino (4.4) 6-3 e ritiro, Fabrizio Romagnoli (4.2)-Leonardo Conti (4.2) 6-7, 6-2, 12-10.