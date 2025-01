Tennis, Vincenzo Coppi e Sara Chierici vincono il torneo giovanile di Massa Lombarda - Gallery

Vincenzo Coppi e Sara Chierici sono i vincitori del trofeo “Frizer”, torneo nazionale categoria Under 14 andato in scena da venerdì 17 a domenica 19 gennaio con la formula Rodeo weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda. La competizione (giudice arbitro Roberto Montesi, direttore di gara Nicola Gualanduzzi) ha richiamato la bellezza di 73 iscritti complessivi.

Nella prova maschile (49 partecipanti) il giovane portacolori del Country Club Bologna (classifica federale 3.4), non inserito nel novero delle teste di serie, dopo aver sconfitto 5-3 4-2 nei quarti Nicola Papageorgiou (3.4, Asbi Imola), in semifinale ha eliminato per 4-2 4-1 il “padrone di casa” Robert Sebastian Cadar (3.3), secondo favorito del seeding, per poi completare il suo percorso netto imponendosi per 4-1 4-0 in finale su Simone Antonio Stipo (3.4, Ct Correggio). Quest’ultimo si è spinto sino all’atto conclusivo a suon di “positivi”, in particolare eliminando in rimonta nei quarti 0-4 4-1 7-2 Diego Gentile (3.3, Ten Sport Center Pinarella), n.4 del tabellone, e in semifinale piegando per 4-1 2-4 7-1 Mattia Bongiovanni (3.2, At Giuseppucci Macerata), prima testa di serie.

Nella competizione femminile (24 al via) anche Sara Chierici si è fatta largo con affermazioni ai danni di avversarie più quotate: la giocatrice del Ct Castenaso (3.4) nei quarti ha estromesso per 4-2 2-4 7-3 Jana Savolt (3.2, Ct Massa Lombarda), n.3 del seeding, in semifinale ha prevalso in rimonta, con il punteggio di 1-4 5-3 10-8, Ilinka Cilibic (3.2, Ct Zavaglia Ravenna) seconda forza del tabellone, regolando quindi con un doppio 4-1 nel match clou Diamante Campana (3.2, Ct Zavaglia Ravenna) , principale favorita, che in semifinale aveva superato 4-0 4-2 Angelica Bonetti (3.3, Tennix Training Center).

Le premiazioni sono state effettuate da Fulvio Campomori, dirigente del Ct Massa Lombarda, la cui stagione organizzativa procede sempre nel segno dei più giovani, con un torneo rodeo Under 11 e Under 12 maschile e femminile, pure quello griffato Trofeo Frizer, in calendario da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio.