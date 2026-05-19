Tennis, Vidali e Tombari ai quarti a Riccione

Avanza sui campi del Tc Riccione il 2° trofeo “Cibe”, il torneo di 3° categoria maschile. Conquistano i quarti Giammarco Vidali, Pietro Tombari, Alessandro Capodimonte e Guido Giugliano. Quinto turno: Isaac Casalboni (3.3)-Alessandro Casanova (3.2) 6-3, 3-6, 10-5, Michele Tonti (3.2)-Federico Bacchini (3.5) 6-1, 6-2, Pietro Matteini (3.2, n.7)-Matteo Sirca (3.5) 6-3, 6-0. Ottavi: Vincenzo D’Alise (3.2)-Alessandro Bacchini (3.1, n.4) 6-4, 6-1, Francesco Muratori (3.1, n.2)-Filippo Maestri (3.3) 6-4, 7-5, Giammarco Vidali (3.2, n.9)-Leonardo Capogrossi (3.2, n.8) 6-2, 6-7 (5), 10-3, Pietro Tombari (3.1, n.6)-Pietro Corbelli (4.1) 6-2, 6-4.