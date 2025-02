Tennis, via alla Coppa delle Province / GALLERY

RIMINI. Il Comitato Regionale Emilia Romagna, con la collaborazione dei Comitati Provinciali, organizza anche quest’anno la Coppa delle Province, una competizione a squadre indoor riservata alle Rappresentative Provinciali (maschili e femminili) per i nati dal 2015 al 2017. Alla competizione sono ammesse di diritto le Rappresentative di tutte le Province dell’Emilia Romagna. La manifestazione si svolgerà in due fasi, la prima a gironi dove si qualificano tutte le squadre. La seconda con tabellone ad eliminazione diretta. La prima giornata si è svolta domenica scorsa al Tc Faenza, nel girone A Rimini ha battuto Parma per 7-2, mentre Ravenna si è imposta per 5-4 su Reggio Emilia. Nel girone B turno di riposo per Forlì-Cesena. Si torna in campo domani con questi match: Bologna Rosso-Forlì/Cesena, Parma-Ravenna e Rimini-Reggio Emilia.