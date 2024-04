Tennis, via al torneo giovanile di Coriano

Scatta sabato il torneo nazionale giovanile Under 12-14, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Coriano. Ottima l’adesione, sono 82 i giocatori iscritti nei quattro tornei in programma. Nell’Under 12 maschile (14 al via) i giocatori con classifica migliore sono i 4.3 Alberto Lonfernini e Lorenzo Kapros, seguiti da 4.4 Luca Magnoni, Tommaso Volponi, Leon Francesco Benericetti e Gianmaria Mussoni. Nell’Under 12 femminile (12 iscritte) le giocatrici più forti, sulla carta, sono Anita Amadio (4.2) e Greta Amaducci (4.3). Nell’Under 14 femminile (14 iscritte) le giocatrici con classifica migliore sono Eva Raimondi (3.4), Angelica Bonetti (3.5) ed Agata Bravin (3.5). L’Under 14 maschile è la categoria più numerosa con i suoi 42 iscritti: guidano l’elenco dei favoriti nell’ordine i 3.4 Pietro Marinelli, Nicolas Conti e Jacopo Andruccioli, a seguire i 3.5 Mattia Bongiovanni, Jacopo Canini ed Alessandro Casanova.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttrice di gara Sabrina Bertuccioli.